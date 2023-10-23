Челябинский производитель увеличил выпуск бумаги на 20%

Завод по производству бумаги «Пента» (Челябинск) увеличил выработку продукции на 20,5%. Теперь он выпускает около 26 т бумаги в сутки, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области.

Предприятие занимается переработкой макулатуры, изготавливая из нее бумажные рулоны весом от тонны. Они поставляются челябинскому бумажному комбинату «Комфорт». Там из бумаги производят санитарно-гигиенические изделия: салфетки, носовые платки и туалетную бумагу.

Весной этого года НПО «Пента» присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». В результате оптимизации получилось на 25% ускорить перемещение сырья и увеличить вес бумажной бобины – с 700 кг до 1800 кг. Устранение потерь снизило незавершенное производство на 14,2%, с 3,4 млн руб до 2,92 млн руб. «Сократили товарные запасы материалов и время на переналадку оборудования, а также более чем в три раза улучшили показатели внутризаводской логистики»,– поделился руководитель предприятия Сергей Щербо.

По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2022 год выручка компании составила 420 млн руб., чистая прибыль – 4,1 млн руб. Учредителями являются Александр Андреев и Андрей Литовкин.