Командиру взвода из Башкирии дали два года колонии за уход в самоволку

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оставил в силе решение Уфимского гарнизонного военного суда, который приговорил командира взвода Динара Сарварова, призванного на службу по мобилизации, к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за уход в самоволку (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ). Его также лишили воинского звания «лейтенант», сообщается в опубликованном на сайте суда определении.

Судом первой инстанции было установлено, что Динар Сарваров решил уйти в самоволку с целью «временного» уклонения от службы без уважительных причин. Он покинул воинский эшелон на одной из железнодорожных станций, который следовал в зону проведения СВО, и уехал домой. Затем военнослужазий явился с повинной в военную прокуратуру Уфимского гарнизона.

В апелляционной жалобе адвокат осужденного Руслан Сатаев просил изменить наказание подзащитному на не связанное с реальным лишением свободы. В частности, речь шла о дальнейшем желании служить в зоне СВО, состоянии здоровья его матери-инвалида третьей группы.

Заместитель военного прокурора Уфимского гарнизона Алексей Луценко просил приговор оставить в силе.

Апелляционная инстанция сочла, что исправление осужденного возможно лишь при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы.

Венера Хисамова

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