Крым побил температурный рекорд столетней давности

Воздух в Крыму прогрелся до 30 градусов тепла, обновив температурный рекорд, который держался более 100 лет, сообщили «Ъ» в республиканском Гидрометцентре. По словам специалистов, 22–23 октября столбик термометра в отдельных районах полуострова достиг отметки 30 градусов. Предыдущий максимум в это время года фиксировали осенью 1916 года — +26,5 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что столь резкое потепление связанно с теплым фронтом, пришедшим с юга. По их словам, уже к 25 октября его сменит холодный фронт.

Александр Дремлюгин, Симферополь