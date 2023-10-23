В Адыгее почти тысяча человек за неделю заболели ОРВИ

За минувшую неделю в Адыгее зарегистрировали 984 случая заражения ОРВИ. Показатель заболеваемости сейчас составляет 21 на 10 тыс. населения, оставаясь на уровне значений предыдущей недели, рассказали в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В Майкопе за неделю ОРВИ диагностировали у 195 человек. В столице республики показатель заболеваемости составил 12 на 10 тыс. населения. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла более чем на 12%.

Вячеслав Рыжков

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