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В Адыгее почти тысяча человек за неделю заболели ОРВИ

За минувшую неделю в Адыгее зарегистрировали 984 случая заражения ОРВИ. Показатель заболеваемости сейчас составляет 21 на 10 тыс. населения, оставаясь на уровне значений предыдущей недели, рассказали в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Майкопе за неделю ОРВИ диагностировали у 195 человек. В столице республики показатель заболеваемости составил 12 на 10 тыс. населения. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла более чем на 12%.

Вячеслав Рыжков

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