Саратовские власти обновили норматив стоимости жилья

Официальная стоимость квадратного метра жилого помещения в Саратове выросла до 72 тыс. руб. Соответствующий документ за подпись главы городской администрации Лады Мокроусовой опубликован на сайте ведомства.

Постановление определяет стоимость, по которой чиновники закупят жилье для нуждающихся категорий граждан или компенсируют стоимость изымаемого в четвертом квартале 2023 года.

В предыдущем периоде цена квадратного метра составляла 70,5 тыс. руб.

Никита Маркелов

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