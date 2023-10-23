Экс-замглавы курганского медцентра будут судить за злоупотребление полномочиями

Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя директора по административной работе одного из медицинских центров Кургана, обвиняемого в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы в ближайшее время направят в суд, сообщают в управлении МВД региона.

По версии следствия, в 2018 году замдиректора зарегистрировал на подставное лицо компанию, через которую в медцентр поставлялись материальные ценности с завышением стоимости до 84%. Кроме того, он принял по госконтракту модульную быстровозводимую конструкцию для размещения МРТ, зная, что она не соответствует требованиям и условиям заключенного договора. Фактическая стоимость товара также была завышена в разы. Ущерб от его действий бюджету составил свыше 19 млн руб.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Фигуранту предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«На время следствия в отношении злоумышленника избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста»,— отмечают в управлении МВД по Курганской области.

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