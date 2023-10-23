Туристический поезд «Сочи» из Туапсе в Гагру 23 октября завершает сезон

С 23 октября поезд №927/928 «Сочи», который курсирует по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, прекращает движение до новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В минувшем туристическом сезоне состав перевез более 40 тыс. пассажиров. Летом был запущен новый тур «Вкус Абхазии», включающий посещение форелевого хозяйства, сыродельни и хозяйства по изготовлению вяленого мяса. В состав также был включен обзорный вагон с возможностью осмотра местности.

«Туристический поезд “Сочи” возобновит свое курсирование на новогодние праздники: 31 декабря, а также со 2 по 7 января. Продажи билетов и экскурсий на эти даты уже открыты»,— отмечает пресс-служба компании.

Анастасия Назарова