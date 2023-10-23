HeadHunter: 6% нижегородцев считают, что совмещать работу и материнство легко

В том, что женщина может легко совмещать работу с рождением и воспитанием детей, уверены 6% нижегородцев. Большинство жителей региона (72%) полагают, что одновременно работать и ухаживать за младенцем сложно, но возможно. В том, что совместить эти две роли никак не получится, уверены 21% опрошенных, еще 2% говорят, что обстоятельства индивидуальны, многое зависит от характера работы и возраста детей. Такие данные публикует кадровое агентство HeadHunter на основании собственного опроса, проведенного среди экономически активного населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Опрос показал, что 41% нижегородцев убеждены, что перед женщиной не должно стоять дилеммы — выбирать детей или карьеру. Родительские обязанности должны равномерно распределяться между двумя родителями. Плюс к этому необходима помощь семьи и государства.

Отвечая на вопрос, почему некоторые женщины предпочитают карьеру материнству, нижегородцы заявили, что их толкает на это страх потерять рабочее место (55%), им не хватает средств на рождение ребенка (54%) и хочется пожить для себя (49%). Кроме того, опрошенные говорят, что у работодателей нет нужных условий для совмещения карьеры и материнства (43%), женщины боятся потерять квалификацию (29%) и им недоступна качественная медицинская помощь (12%).

Лучшим возрастом для рождения ребенка нижегородцы и жители области обозначают период с 25 до 34 лет. Пятая часть опрошенных полагают, что родить нужно до 24 лет, такой же процент опрошенных считают, что детей лучше начинать растить тогда, когда своя карьера уже сложилась – от 35 лет и старше. Важными для женщины факторам при принятии решения о материнстве, опрошенные назвали финансовую ситуацию в семье (76%), состояние здоровья (52%), отношения в семье (48%), условия декрета и здоровье будущего ребенка - по 28%, планы на карьеру (20%), доступность и качество медицинской помощи (13%), а также меры поддержки государства (11%).

Андрей Репин