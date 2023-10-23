Смертность в Татарстане за август снизилась на 6,7%

В Татарстане уровень смертности в августе снизился на 6,7%. Об этом говорится в отчете Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего в республике за август скончались 3,3 тыс. человек, что порядка на 200 человек меньше, чем годом ранее.

Среди регионов ПФО Татарстан стал лидером по темпам снижения смертности. Вторую строчку заняла Кировская область с 6,4%. Тройку лидеров замкнула Нижегородская область (4,8%).

В ПФО в среднем уровень смертности за август вырос на 0,4%, а в России снизился на 0,5%.

"Ъ-Казань"