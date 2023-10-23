Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле «Дому актеру» сделают подсветку

В Ярославле ищут подрядчика для установки архитектурно-художественной подсветки на здании «Дом актера» за 4,8 млн руб. Подсветку должны сделать к 18 декабря. Соответствующий аукцион размещен на сайте закупок.

Фото: Визуализация из документации к закупке

Фото: Визуализация из документации к закупке

В документации к закупке говорится, что финансируется контракт из бюджета Ярославской области. Целью работ является создание выразительного облика, современного комфортного общественного пространства, формирование благоприятной психологической атмосферы и повышение туристической привлекательности территории.

Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, установить подсветку и запустить ее. В работе подсветке должны быть заложены световые сценарии на семь тематик: повседневная и повседневная с цветами флага России, новогодняя, ко «Дню победы в Великой Отечественной войне», дню Работника культуры, дню города и России, к 23 февраля и 8 марта. Срок эксплуатации подсветки составит 10 лет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что региональное министерство культуры в этом году запланировало работы по подсветке на 70 зданиях. Уже подключили 41 объект.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...