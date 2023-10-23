В Ярославле «Дому актеру» сделают подсветку

В Ярославле ищут подрядчика для установки архитектурно-художественной подсветки на здании «Дом актера» за 4,8 млн руб. Подсветку должны сделать к 18 декабря. Соответствующий аукцион размещен на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Визуализация из документации к закупке Фото: Визуализация из документации к закупке

В документации к закупке говорится, что финансируется контракт из бюджета Ярославской области. Целью работ является создание выразительного облика, современного комфортного общественного пространства, формирование благоприятной психологической атмосферы и повышение туристической привлекательности территории.

Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию, установить подсветку и запустить ее. В работе подсветке должны быть заложены световые сценарии на семь тематик: повседневная и повседневная с цветами флага России, новогодняя, ко «Дню победы в Великой Отечественной войне», дню Работника культуры, дню города и России, к 23 февраля и 8 марта. Срок эксплуатации подсветки составит 10 лет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что региональное министерство культуры в этом году запланировало работы по подсветке на 70 зданиях. Уже подключили 41 объект.

Алла Чижова