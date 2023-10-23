Объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 395 млрд рублей
За январь–сентябрь 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 395,5 млрд руб. Об этом во время совещания финансовых, казначейских и налоговых органов республики заявил раис региона Рустам Минниханов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, из общей суммы 331,2 млрд руб. составили собственные доходы Татарстана.
«Сейчас необходимо продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину для абсолютного исполнения первоочередных и социальных обязательств, создать запас прочности»,— отметил господин Минниханов.