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Коммерсантъ FM
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Объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 395 млрд рублей

За январь–сентябрь 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 395,5 млрд руб. Об этом во время совещания финансовых, казначейских и налоговых органов республики заявил раис региона Рустам Минниханов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, из общей суммы 331,2 млрд руб. составили собственные доходы Татарстана.

«Сейчас необходимо продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину для абсолютного исполнения первоочередных и социальных обязательств, создать запас прочности»,— отметил господин Минниханов.

"Ъ-Казань"

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