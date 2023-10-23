Назначен министр образования Башкирии

Ильдар Мавлетбердин, ранее исполнявший обязанности министра образования и науки Башкирии, избавился от приставки «и.о». О назначении на оперативном совещании сообщил глава республики Радий Хабиров.

Ранее господин Мавлетбердин работал первым заместителем министра образования. Должность руководителя ведомства стала вакантной после того, как предыдущий руководитель Айбулат Хажин был избран депутатом Курултая Башкирии.

Ильдар Мавлетбердин родился в 1986 году в Читинской области. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция» и аспирантуру. В 2010-2014 годах работал на различных должностях в республиканском управлении Рособрнадзора, затем возглавил отдел общего и профессионального образования в департаменте социальной политики аппарата правительства Башкирии. Первым заместителем регионального министерства образования был назначен в июне 2018 года.

Наталья Балыкова

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