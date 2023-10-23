Саратовские силовики расследуют ущерб коммунальной службе на 2,7 миллионов

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба ресурсоснабжающей организации на 2,7 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в январе 2012 года жильцы 15ти многоквартирных домов перечислили на счета УК «Восток» средства за тепло и горячее водоснабжение. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в управляющей организации не стали направлять средства в ресурсоснабжающую организацию, а распорядились ими «по своему усмотрению».

В рамках концессионного соглашения инфраструктурой подачи горячей воды и тепла в Саратове занимается ПАО «Т Плюс».

В результате надзорное ведомство обратилось в следственные органы — те возбудили уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч.2 ст. 165 УК РФ). В прокуратуре отмечают, что контролируют ход расследования.

Никита Маркелов

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