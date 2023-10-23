Только 16% кубанцев хватает зарплаты на основные нужды

Большинству жителей Кубани не хватает заработной платы на основные нужды. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового сервиса HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В опросе лишь 16% респондентов из Краснодарского края ответили, что им хватает зарплаты. В 2021 году в аналогичном опросе положительно ответили 29% граждан. В этом году почти треть – 32% респондентов – отметили, что зарплаты на основные нужды им хватает, но с трудом. Большинство – 53% – ответили, что на покрытие основных трат зарплаты им не хватает. В 2021 году на острую нехватку зарплаты жаловались только 32% опрошенных жителей Кубани.

В основном зарплаты хватает представителям сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%). На острую нехватку денег жалуются сотрудники сфер «Административный персонал» (58%) и «Медицина, фармацевтика» (57%).

Из тех, кому не хватает зарплаты, 20% сообщили, что для покрытия основных нужд им не достает до 15 тыс. руб ежемесячно. Еще 26% не хватает 20 тыс. руб, 54% – более 20 тыс. руб.

Больше всего зарплатами удовлетворены жители Москвы (26%), Томской области (24%), Республики Татарстан и Приморского края (по 23%). В целом по стране по сравнению с прошлым годом доля тех, кому не хватает зарплаты, выросла на шесть процентных пунктов, по сравнению с позапрошлым – на 20. Доля тех, кому денег хватает, сократилась на два и 16 процентных пунктов соответственно.

Вячеслав Рыжков

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