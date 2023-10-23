В Башкирии работника убило током при подъеме по лестнице

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 41-летнего помощника бурильщика ООО «Ойл-Сервис», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 22 июля на территории кустовой площадки скважины ООО «Башнефть-добыча» в Бураевском районе, где бригада подрядчика «Ойл-сервис» вела ремонтные работы, смена начала демонтаж противовыбросового оборудования. Помощник бурильщика направился в передвижной инструментальный вагон, предназначенный для слесарных работ и хранения инвентаря. Через минуту послышался его крик. Подбежавшие коллеги увидели его лежащим на ступеньках металлической лестницы. Один из работников схватил за одежду пострадавшего, чтобы поднять его, но почувствовал воздействие тока. Работники отключили дизельную электростанцию, подающую электроэнергию в инструментальный вагон, вытащили работника из зоны поражения, но полученный им удар током оказался смертельным.

Установлено, что инструментальный вагон-дом был заземлен с помощью металлического штыря, вбитого в рыхлый грунт, и электропровода, соединенного с корпусом помещения. Экспертиза показала, что состояние заземляющих устройств не соответствует нормам. Причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, отмечается в сообщении.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

ООО «Ойл-Сервис» зарегистрировано в Октябрьском в сентябре 2006 года. Компания занимается предоставлением услуг в области добычи нефти и природного газа. Учредителем является Ахмет Ишмухаметов. В 2022 году выручка составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 71,5 млн руб.

Майя Иванова

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