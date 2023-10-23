Трое учащихся техникума угнали «ВАЗ-21093» в Ижевске

Трое учащихся техникума похитили припаркованный у торгового центра автомобиль «ВАЗ-21093». Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, с заявлением о пропаже авто в полицию обратился 44-летний мужчина.

По данным следствия, молодые люди проходили мимо автомобиля, один из них дернул за ручку, машина оказалась незапертой. Они попытались завести авто, но им это не удалось. Тогда они отбуксировали его в другую часть города.

Сотрудники полиции обнаружили угнанную машину около техникума, где учатся молодые люди. Автомобиль вернули владельцу, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). С молодых людей взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.