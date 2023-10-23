Прекращены полномочия осужденного депутата Чебаркульского района

Собрание депутатов Чебаркульского района досрочно прекратило полномочия осужденной за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог коллеги Елены Бургучевой. Представление прокурора исполнено, сообщают в надзорном ведомстве Челябинской области.

В июне этого года Чебаркульский городской суд приговорил Елену Бургучеву к штрафу 500 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Суд установил, что в 2019 году она, занимая пост главы Варламовского сельского поселения, оплатила работы по разработке проекта и сметы на возведение моста через реку Увелька без проведения госэкспертизы. В связи с этим документацию не удалось использовать по назначению. Стоимость неправомерно оплаченных работ превысила 1,7 млн руб.

После вступления приговора в законную силу прокурор внес в представительный орган Чебаркульского района представление с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с наличием судимости.

Елена Бургучева возглавляла Варламовское сельское поселение в 2015-2020 годах. После ухода с поста стала депутатом Чебаркульского районного собрания.

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