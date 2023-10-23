«Татнефть» получила разрешение на строительство АЗС в Перми

ООО «Татнефть — АЗС Центр» получила первое разрешение на строительство первой АЗС компании в Перми. Об этом свидетельствует документ краевого минграда.

Согласно документу, решение было принято 11 августа текущего года. Планируется постройка автозаправочной станции в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Ново-Гайвинская, 104а.

ООО «Татнефть — АЗС Центр» входит в нефтяную компанию ПАО «Татнефть». Основные активы холдинга расположены на территории Республики Татарстан, штаб-квартира находится в Альметьевске. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, а также развивает собственную сеть АЗС, которая на данный момент включает 380 станций в разных регионах РФ.

О намерении «Татнефти» построить многотопливные автозаправочные станции в Перми стало известно в августе 2022 года. Позже инициативе холдинга был присвоен статус регионального приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Тогда в «Татнефти» заявляли, что это только «первые шаги» компании на рынке Пермского края и в дальнейшем она планирует построить в регионе около 40 своих АЗС.