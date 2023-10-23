Раненому военнослужащему из Башкирии отказали в освобождении от службы

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отказал в апелляционной жалобе контрактника Василия Сидоркина, который просил признать незаконным направление военным комиссаром к месту прохождения военной службы без оказания медицинской помощи. Также он оспаривал заключение военно-врачебной комиссии филиала №4 «428 военного госпиталя», установившей ему категорию годности к военной службе — временно не годен, сообщается в опубликованном на сайте суда определении. Ответчиками по делу проходили военные комиссары Башкирии, Стерлитамака и Стерлитамакского района, филиал «428 военного госпиталя».

В апреле в удовлетворении исковых требований господину Сидоркину отказал Уфимский гарнизонный военный суд.

В своей жалобе истец указывал, что срок его контракта истек. Кроме того, добавил он, в суде первой инстанции проявили предвзятость, отказав ему в назначении независимой судебной военно-врачебной экспертизы.

В ходе судебного разбирательства апелляционная инстанция установила, что Василий Сидоркин получил осколочное ранение левого плеча и предплечья. После лечения в военном госпитале ему установили категорию «Г» и дали отпуск по болезни. Затем истец проходил лечение амбулаторно в медицинской роте. К установленному сроку в воинскую часть Василий Сидоркин не прибыл. После розыска его направили к месту прохождения военной службы.

Апелляция посчитала, что права истца на получение медпомощи на нарушены, причин для назначения независимой экспертизы суд не увидел. Несостоятельным, по мнению апелляции, является также довод об истечении срока контракта, поскольку согласно ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и указу президента РФ от 21 сентября 2022 года, контракты, заключенные военнослужащими до указанной даты, продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации.

Венера Хисамова

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