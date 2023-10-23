Школа в Чайковском переведена на дистанционное обучение из-за вспышки норовируса

В средней школе №11 города Чайковского норовирусная инфекция выявлена у 12 учеников. По решению департамента образования Чайковского с 23 октября школа переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По предварительной информации Роспотребнадзора, в Чайковском зафиксированы случаи норовируса. Запланировано проведение заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Чайковского ГО»,— сообщают в муниципалитете.

При норовирусной инфекции наблюдается рвота и повышение температуры тела, при этом симптомы проходят быстро. Причинами возникновения норовируса являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, правил личной гигиены. Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки, овощи и фрукты, а также не приобретать продукты питания в не предназначенных для торговли местах.