Совет общественной безопасности Башкирии возглавил Валерий Олейник

Секретарем межведомственного совета общественной безопасности Башкирии назначен Валерий Олейник. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Ранее господин Олейник возглавлял аппарат республиканского Совбеза. Объявляя о назначении на оперативном совещании, Радий Хабиров сообщил, что фактически господин Олейник уже выполнял эту работу в течение последних двух лет.

В 2021 году Алексей Касьянов, занимавший должность секретаря совета с 2016 года, стал главным федеральным инспектором по Башкирии.

Наталья Балыкова

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