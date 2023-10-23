Суд арестовал жителя Свердловской области, обвиняемого в нападении на женщин

Индустриальный райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Полевского (Свердловская область) Евгения Андреева. Как сообщает Properm.ru, он отправлен в СИЗО на два месяца.

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Мужчина был задержан в минувшую субботу в рамках расследования дела о покушении на совершение действий сексуального характера в отношении восемнадцатилетней потерпевшей. Также ему предъявили обвинение в изнасиловании, совершенном в Екатеринбурге.

По данным «Ъ-Прикамье», на первом допросе Андреев отказался от дачи показаний со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ. Собеседники говорят, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство.