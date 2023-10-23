В Петербурге приостановили бесплатную вакцинацию собак от бешенства

В городских государственных ветклиниках с 20 октября приостановили бесплатную вакцинацию собак от бешенства, лептоспироза и видовых инфекций, сообщили в Управлении ветеринарии Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В пресс-службе объяснили, что временно отсутствуют поставки вакцин из-за рубежа. Там предложили обращаться за информацией о поступлении партии вакцины в колл-центр Санкт-Петербургской горветстанции.

В декабре 2022 года Россельхознадзор сообщил, что производитель «Рабигена», компания Vibrac, с начала СВО сократила поставки в Россию на 30%. «Рабиген» — одна из самых дешевых вакцин, которая позволяет вывозить животных за границу.

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