Поджигателя пункта сбора помощи для СВО приговорили к принудительным работам

Советский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор жителю Красноярска Павлу Олейникову, который обвинялся в попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО). По ст. 30, ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества) ему назначили 2 года 3 месяца принудительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты, рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый искал работу через интернет. Неустановленное в ходе следствия лицо в мессенджере Telegram предложило ему поджечь имущество, принадлежащее муниципальной организации в Советском районе, обещая заплатить. В ночь на 6 марта красноярец, говорится в деле, разбил окно и забросил внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью. Однако довести свой план до конца ему не удалось, так как очаг возгорания был замечен и потушен.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 марта неизвестный поджег помещение координационного центра «Активный город» на улице Новоморская, где был организован сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала, начальник отдела общественных связей и информации администрации Советского района Дина Вагина. По ее словам, в ночь на 6 марта злоумышленник разбил окно и бросили бутылку с зажигательной смесью и ветошью. На сигнал сработавшей сигнализации оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Охранники забросали огонь снегом.

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Илья Николаев