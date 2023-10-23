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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье осуждены члены банды за контрабанду леса на 1 млрд рублей

Черновским районным судом Читы вынесен обвинительный приговор двум организаторам преступного сообщества, которое на протяжении десяти лет, в период с 2012 по 2022 год незаконно экспортировало за границу около 107 тыс. кубометров леса на сумму более 1 млрд руб. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ Забайкальского края, мужчина и женщина были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

«Участники преступного сообщества занимались скупкой незаконно заготовленной древесины на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. В дальнейшем ее легализовывали через фиктивные договоры купли-продажи леса. Экспорт за границу осуществлялся также при использовании подложных документов от лица нескольких юрлиц»,— отмечают в ведомстве.

В УФСБ также сообщили, что к участию в сообществе было привлечено еще пять человек, уголовные дела в отношении которых в настоящее время рассматриваются в суде. Организатор сообщества приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Второй фигурант решением суда приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Мягкость наказания в данном случае в УФСБ объясняют тем, что женщина пошла на сделку со следствием. Приговоры вступили в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск

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