Еще одна партия вакцины от гриппа поступила в Удмуртию

Новая партия вакцины от гриппа «Совигрипп» в размере 262 тыс. доз поступила в Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. В настоящее время ее распределяют по медучреждениям. По последним данным, в Удмуртии от гриппа привито более 395 тыс. человек, в том числе почти 130 тыс. детей. Впервые вакцинировались и ревакцинировались от коронавирусной инфекции 1360 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

«За последнюю неделю в республике заболело ОРВИ всего 11,9 тыс. человек, что на 2 тыс. меньше, чем на прошлой неделе. Случаев заболевания гриппом в текущем эпидсезоне не зарегистрировано. Хочу отметить, что вакцинация — один из самых эффективных методов профилактики распространения ОРВИ и гриппа. Учитывая, что в настоящее время отмечается небольшой спад роста заболеваемости, необходимо продолжить активную иммунизацию населения»,— рассказал и.о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

Он отметил, что наиболее высокий охват вакцинацией наблюдается в Игринском, Камбарском, Кезском, Селтинском и Сюмсинском районах. Хуже всего с этим вопросом обстоят дела в Воткинске, Сарапуле, Глазове, Балезинском и Сарапульском районах.

Привиться от гриппа можно в поликлиниках, в выездных пунктах - в торговых центрах Ижевска, Воткинска и Можги и передвижном медицинском комплексе на Центральной площади Ижевска с четверга по субботу. Также вакцинация проводится в будни с 08:00 до 18:00 в Республиканском центре общественного здоровья. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.