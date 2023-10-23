Житель Канска получил 10 лет колонии за расстрел сотрудника СТО из ружья

В Красноярском крае вынесли приговор жителю Канска за убийство рабочего СТО, сообщает прокуратура региона.

В апреле прошлого года 32-летний злоумышленник приехал на разборки с 50-летним сотрудником СТО. Для этого подсудимый взял с собой охотничье ружье 12 калибра. Когда диалог «зашел в тупик», владелец ружья выстрелил в потерпевшего четыре раза. После он привлек своего знакомого, чтобы вывезти тело за город, где они планировали сжечь его

«Попытку вернуться на СТО за горючими материалами пресекли правоохранители», - сказано в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый не признал вину, сославшись на необходимую самооборону. Канский горсуд признал нападавшего виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему 10 лет и 1 месяц колонии строгого режима.

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Александр Киселев