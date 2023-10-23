Мэрия Казани: для мобилизованных действуют льготы по имущественным налогам
Для мобилизованных жителей Казани на период службы действуют льготы по имущественным налогам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В частности, они освобождаются от уплаты имущественного налога за один объект каждого вида. При этом через три месяца после окончания службы льгота для военных действовать перестает.
В мэрии добавили, что мобилизованные не должны обращаться в налоговые органы, поскольку данные о них поступают в рамках межведомственного информационного взаимодействия между Минобороны РФ и ФНС.