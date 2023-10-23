ГИБДД ввела ограничения на свердловской трассе из-за непогоды

ГИБДД ввела ограничения движения для всех видов транспорта на трассе «Первоуральск — Шаля». Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления ведомства. Ограничения введены с 18 по 55 км дороги из-за ее неудовлетворительного состояния на фоне непогоды.

Запреты будут сняты только после приведения дороги в соответствие с требованиями безопасности движения. Сейчас на участке в усиленном режиме работают наряды ГИБДД.

Автомобилистам в период плохой погоды рекомендуют двигаться на пониженной скорости, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.

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