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Мэрию Ярославля обязали определить класс отходов «зеленых масел»

Суд возложил на мэрию Ярославля обязанность определить класс опасности отходов «зеленых масел». Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство Ярославской области изъяло у собственников 11 земельных участков на берегу Волги в Ярославле, загрязненных «зелеными маслами» в результате работы сажевого завода в первой половине XX века. В дальнейшем планируется ликвидация объекта накопленного вреда природе.

В ходе проверки природоохранная прокуратура установила отсутствие достоверных данных о классе опасности отходов. По мнению прокуратуры, это мешает определить технологию ликвидации объекта, разработать проектно-сметную документацию и войти в федеральный проект.

Прокуратура обратилась в суд, который поддержал позицию ведомства и обязал мэрию Ярославля определить класс опасности отходов. Решить проблему «зеленых масел», которые находятся под землей и периодически просачиваются на берег Волги, в Ярославле пытаются несколько десятилетий. Последнее комплексное исследование по этой проблеме проводилось в 2000-м году.

Алла Чижова

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