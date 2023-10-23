Директор немецкой школы Перми избавилась от приставки «и. о.»

Директор пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка Алевтина Снигирева избавилась от приставки «и. о.». Об этом свидетельствуют изменения в базе данных «СПАРК-Интерфакс», внесенные 18 октября.

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Также стало известно, что новым завучем школы стала Марина Карпей, занимавшая аналогичную должность в школе №145, на это обратил внимание Properm.ru.

Ранее госпожа Снигирева была директором образовательного проекта «Частная школа Январь». До этого она также занимала должность директора экономической школы №145. В августе Алевтина Снигирева успешно прошла согласование на должность директора школы №12 в краевом минобразовании.

Напомним, в августе директор школы №12 Елена Ракинцева покинула пост из-за скандала вокруг патриотического воспитания учеников. Также уволилось несколько учителей. Этому предшествовал конфликт руководства учебного заведения с активистами, которые объединились вокруг местного телеграм-канала «Прикамские витязи». Весной они заявляли, что администрация школы отказалась организовать встречу учеников с участниками СВО в рамках «Разговоров о важном».