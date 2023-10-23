В Ижевске осудили мужчину за ложные сообщения о подготовке взрывов

В Удмуртии вынесен приговор жителю Ижевска за ложные сообщения о готовящемся взрыве. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, Устиновский районный суд Ижевска признал 35-летнего мужчину виновным в преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что он будучи пьяным в феврале 2023 года рассказал своей матери, что планирует устроить взрывы в школах Ижевска. Она сообщила об этом в полицию. После этого уже сотруднику полиции мужчина рассказал о готовящемся взрыве в школах города.

На суде мужчина признал свою вину. Суд учел, что у мужчины есть малолетний ребенок и проблемы со здоровьем, а также то, что преступление совершено повторно. В итоге ему назначили 2 года условно с испытательным сроком 3 года.