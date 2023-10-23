В Северском районе Кубани тушат лесной пожар
С раннего утра 23 октября в Северском районе Кубани тушат лесной пожар. Возгорание произошло в районе станицы Убинская, сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.
Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
Тушение началось в 5:25, к тому моменту площадь возгорания составляла 0,4 га, горела сухая трава. Уже к 8:20 пожар охватил 3 га. Тушение осложняется сильным ветром.
Сейчас огонь тушат больше 30 человек и 10 единиц техники. Пламя пытаются локализовать.
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