С раннего утра 23 октября в Северском районе Кубани тушат лесной пожар. Возгорание произошло в районе станицы Убинская, сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Тушение началось в 5:25, к тому моменту площадь возгорания составляла 0,4 га, горела сухая трава. Уже к 8:20 пожар охватил 3 га. Тушение осложняется сильным ветром.

Сейчас огонь тушат больше 30 человек и 10 единиц техники. Пламя пытаются локализовать.

Вячеслав Рыжков

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