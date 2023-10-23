В челябинском парке Тищенко посадят более 300 деревьев

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для высадки 324 деревьев в парке «Металлург» имени О. И. Тищенко в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 5 млн руб. Итоги аукциона подведут 30 октября, сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчиком аукциона выступила администрация парка. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит высадить на его территории 82 ели, 80 сосен, 60 мелколистных лип, 30 рябин, а также несколько десятков европейских лиственниц, яблонь, кленов и дубов. При посадке нужно будет подвязать саженцы.

Завершить работы нужно будет до 30 ноября этого года.

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