Башкирия не вошла в десятку регионов по научно-технологическому развитию

По итогам 2022 года Башкирия находится на 12 месте в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию, опустившись на одну позицию по сравнению с 2021 годом, сообщает РИА Новости. Рейтинговый балл республики составил 52,2.

Первые три места в рейтинге заняли Москва (79,6), Санкт-Петербург (72,5) и Татарстан (68). На последних местах — Ненецкий АО (11,6), Хакасия (11,3) и Ингушетия (8,1).

Исследование подготовлено по данным Росстата и Роспатента на основании 19 показателей. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

Майя Иванова

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