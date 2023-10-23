ФАС нашла нарушения в торгах Института солнечно-земной физики за 30 млрд рублей

Управление ФАС России признало частично обоснованными жалобы компании из Санкт-Петербурга ООО «Авангард» на аукцион по выбору подрядчика для трех контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ и капитальному строительству, поставке и монтажу общеинженерного и технологического оборудования на территории Байкальской обсерватории физики атмосферы и экологического мониторинга Института солнечно-земной физики СО РАН.

Заказчиком всех трех аукционов является Минобрнауки России, уполномоченное лицо - ИСЗФ СО РАН. Общая стоимость контрактов составляет почти 30 млрд руб.

Ранее конкурс был признан несостоявшимся, поскольку на участие была подана единственная заявка от участника закупки - ИСЗФ СО РАН.

Антимонопольная служба согласилась с ООО «Авангард» в том, что членами комиссии по осуществлению закупки не могут быть лица из числа сотрудников ИСЗФ СО РАН, так как это «образует основания для личной заинтересованности комиссии по осуществлению закупки в результатах рассмотрения заявки ИСЗФ СО РАН, что влечет конфликт интересов».

Также надзорный орган выяснил, что заказчик не установил дополнительные требования к участникам закупки – опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капстроительства, что «содержит признаки административного правонарушения».

ФАС выдало учреждению предписание об обязательном устранении выявленных нарушений и обязало аннулировать определение поставщика на право заключения госконтракта.

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Лолита Белова