Больше 2 тысяч госпабликов создано в Удмуртии

Удмуртия занимает шестое место среди регионов России по количеству и качеству ведения госпабликов, согласно данным федерального Минцифры. Об этом на аппаратном совещании с участием руководителей органов власти рассказала руководитель Центра управления регионом Удмуртии Татьяна Шумихина. По ее словам, в республике создано 2 151 госпаблик, из них больше 500 — у школ, 476 — у детсадов, больше 200 — у органов местного самоуправления, также они есть у больниц, учреждений культуры и спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным аналитики ЦУР, их аудитория в сентябре превысила 3 млн пользователей, а охват достиг 10 млн. В среднем один пользователь подписан на три госпаблика.

По работе с обратной связью Удмуртия заняла в третьем квартале 5-е место в ПФО. Среднее время ответа под публикациями в госпабликах не более 4 часов в рабочее время. С начала года власти ответили более чем на 90 тыс. обращений пользователей.