В межвузовском студенческом кампусе в Уфе будут делать умные импланты

Ученые Башкирского государственного медицинского университета планируют производить в межвузовском студенческом кампусе керамические биомедицинские импланты по технологии 3D-печати, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Лаборатория аддитивных технологий разместится в первой очереди строящегося кампуса — IQ-парке.

Исследователи занимаются созданием имплантов из перспективных материалов, которые будут замещаться собственными тканями человека. Напечатаны более 6 тыс. образцов, которые прошли доклинические испытания на клеточных культурах, начаты исследования на животных.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2022 года правительство Башкирии заключило концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с федеральной девелоперской группой «Эталон» (входит в АФК «Система»). Планируемый объем инвестиций по проекту — 26,9 млрд руб.

Майя Иванова

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