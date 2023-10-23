В Екатеринбурге учителю выплатят компенсацию за фото в классном чате в WhatsApp

В Екатеринбурге родители семиклассника выплатят моральную компенсацию учителю за фото в чате WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Учитель школы №79 Кира С. обратилась в суд после того, как в октябре прошлого года школьник сфотографировал записанное на доске домашнее задание, а после отправил фото в классный чат. В кадр попала педагог, которая

«была против публикации ее изображения», о чем сообщила детям.

Из-за публикации фото учитель обратилась в школьную комиссию по урегулированию споров. Там мать семиклассника заявила, что узнала о ситуации из видеозаписи, где классный руководитель требовал от ее сына извиниться перед учителем.

«По словам матери, сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя. Педагог попала в кадр, так как вела урок. На следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата»,— отметили в пресс-службе.

Однако учитель все равно обратилась в Верх-Исетский районный суд с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Иск представитель учителя объяснил тем, что мать школьника не извинилась перед педагогом. Суд обязал маму школьника удалить фото из телефона и выплатить учителю 3 тыс. руб. Женщина с решением суда не согласилась и попыталась обжаловать его, однако в Свердловском облсуде апелляцию оставили без удовлетворения.

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