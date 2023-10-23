Участок в лесопарковой зоне в Уфе выставили на торги за 95 млн рублей

АО «Дом.рф» выставило на аукцион участок площадью 1,7 га в Уфе на улице Зорге, 63. Имущество находится в федеральной собственности, его начальная цена составляет 95 млн руб.

Территория относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования под производственную базу. На участке расположены два помещения площадью 10,2 и 29,3 кв. м и одноэтажное здание площадью 88,8 кв. м.

Торги будут проходить на повышение с шагом 950 тыс. руб., участники аукциона должны будут внести задаток в размере 9,5 млн руб. Потенциальные покупатели могут оставлять заявки до 20 ноября, торги назначены на 24 ноября.

В конкурсной документации отмечается, что участок имеет хорошую транспортную доступность: в 250 м находится трамвайная остановка «Лесопарковый проезд», в 270 м — автобусная остановка. Земли окружает жилая и коммерческая застройка.

Наталья Балыкова

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