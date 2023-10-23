В Казани после масштабного отключения подачу воды возобновили во всех домах

Власти Казани возобновили подачу воды во всех домах после ее отключения. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, из-за работ по переврезке вынесенного из-под реконструируемой дороги участка двух магистральных водоводов в пятницу вечером в Казани воду отключили в большинстве домов Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского и Кировского районов.

Утром в воскресенье «Водоканал» приступил к возобновлению подачи воды. В 16 домах, как заявил господин Гиниятуллин, процесс затянулся. В частности, в трех домах на улицах Кулахметова и Хлебозаводской уже подключенную воду пришлось остановить, поскольку в квартирах на верхних этаж краны оставались открытыми, в результате стояки затопило. В других многоэтажках циркуляцию воды нарушили воздушные пробки, которые пришлось вытеснять из системы практически до вечера воскресенья.

Господин Гиниятуллин добавил, что в настоящее время ситуация с подачей воды в казанских домах является полностью стабильной.

"Ъ-Казань"