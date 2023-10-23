В Курултае Башкирии займутся проблемой телефонного мошенничества

В Курултае Башкирии будет создана рабочая группа по вопросам противодействия телефонному мошенничеству, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По данным МВД по Башкирии, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 12 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ущерб 9 тыс. пострадавшим составил более 1,7 млрд руб. В среднем граждане ежемесячно переводят злоумышленникам около 50 млн руб.

«Чаще всего следы преступлений ведут за границу, в недружественные государства. В первую очередь, в Украину, которая направляет деньги наших граждан против нашей же страны»,— заявил Константин Толкачев.

Парламентская рабочая группа с привлечением экспертов из IT-сферы и правоохранительных органов займется выработкой предложений по противодействию мошенникам.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте