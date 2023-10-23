«Уроки эти могут быть весьма полезны»

В Европе и США в выходные прошли одни из самых многочисленных митингов из-за ситуации на Ближнем Востоке. Так, в поддержку Палестины 22 октября выступили десятки тысяч человек в Париже, Барселоне, Белграде, Стокгольме и Нью-Йорке. Произраильские демонстрации состоялись в Берлине и Женеве. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как меняется отношение к конфликту во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фраза «Уроки войны» в нашей памяти ассоциируется с чем-то тяжелым. Она обычно касается тех сражений, в которых участвовала Россия или Советский Союз. Однако в мире происходит много событий, в том числе и войн, к счастью, не имеющих к нам отношения. Уроки этих конфликтов, наоборот, могут быть весьма полезны для наблюдений и выводов. Например, столкновение Израиля с «Хамасом» еще даже не закончившись предлагает как минимум три аспекта, которые стоит изучить и в дальнейшем иметь в виду.

Первый и самый очевидный: мировые политики часто говорят одно, делают другое и имеют в виду третье. С самого начала бомбардировок сектора Газа все страны региона выступили с решительным осуждением Израиля. «Хамас» призвал население этих стран идти к границам еврейского государства и … И ничего сверхъестественного не случилось. Даже Иран, обещавший любую помощь, пока ограничивается лишь громкими заявлениями. Зато за кулисами идет активный переговорный процесс, в котором, по данным специалистов, звучат совсем иные интонации. И в этих диалогах участвуют не только арабские или западные страны, но и сам Израиль.

Следующий и очень важный пункт: никогда не поздно доказать свои союзнические обязательства. До начала войны отношения Израиля и США находились в глубоком кризисе. С момента очередного прихода к власти Биньямина Нетаньяху прошел почти год, и он только в сентябре впервые встретился с Байденом, но и то не в Белом Доме, а в Нью-Йорке и на полях Генассамблеи ООН.

На Святой земле спорили, кто более враждебный президент: нынешний или Барак Обама? И вдруг после трагедии 7 октября в Израиле увидели нового Байдена, который произносит самые произраильские речи в истории двухсторонних отношений и приезжает с визитом солидарности, невзирая на регулярные обстрелы Тель-Авива. На одной из улиц теперь висит огромный плакат «Thank you mr. President», а жители спорят, кто больший патриот их страны: Байден или Нетаньяху?

И третий неожиданный момент: мнение мировых СМИ можно изменить. До начала нынешней эскалации считалось, что либеральные американские медиа меньше, а европейские больше транслируют в целом пропалестинскую позицию: показывают страдающих детей, записывают душераздирающие истории жизни в оккупации, но зачастую ни слова о том, что привело к освещаемым событиям. Почему израильтяне сами проводят по несколько часов в день в бомбоубежищах? И, кстати, почему ракеты есть у обеих сторон, а ПВО — только у одной?

Сейчас мнение журналистов заметно поменялось. Конечно, Израиль заплатил за это огромную цену погибшими, ранеными и плененными гражданами. Правда, помог и сам «Хамас», запустив историю про якобы разрушенную больницу Аль-Ахли. Но важно другое: оказывается, можно как-то влиять на, казалось бы, незыблемые подходы либеральных журналистов. Даже British Broadcasting Corporation принесла свои извинения за ошибочное освещение и обязалась впредь именовать «Хамас» террористами.

Израиль называет себя «нацией стартапов». Можно считать, что и вышесказанные наблюдения — своего рода инновации, которые, уверен, было бы полезно многим странам использовать, в том числе и России.

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