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План по сбору имущественных налогов в Казани выполнен на 30%

В Казани план по сбору имущественных налогов с местных жителей по итогам прошлого года составил 30%. Об этом во время делового понедельника сказал глава финансового управления города Ирек Мухаметшин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая сумма поступивших имущественных налогов со стороны казанцев в консолидированный бюджет составила 1,1 млрд руб. В частности, половину из общей суммы составил транспортный налог. Земельный налог уплачен на 143,8 млн руб.

"Ъ-Казань"

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