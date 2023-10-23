Одно из зданий обанкротившегося ПО «Монтажник» продано за 21,4 млн рублей

В Магнитогорске с торгов продано административное здание предприятия-банкрота АО «Производственное объединение „Монтажник“» за 21,4 млн руб. Покупатель стал предприниматель Кирилл Турчин. Информация о заключении договора купли-продажи опубликована на Федресурсе.

Административное здание площадью 2,5 тыс. кв. м с котельной, наружным газопроводом и газовым хозяйством расположено на улице Курако. К объекту также прилагается половина доли права собственности на трансформаторную подстанцию, линий электропередач и земельный участок общей площадь 5,4 тыс. кв. Начальная цена имущества, выставленного на повторные торги в августе, составляла 26,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Кирилл Турчин является директором двух магнитогорских компаний – ООО «Металлозаготовительное управление» и ООО «Уралспецавтоматика», которые занимаются производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Кроме того, ему принадлежит 33,4% уставного капитала ООО «Научно производственное объединение „Сервис контроль“» (Магнитогорск).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ПО «Монтажник» было признано банкротом в 2020 году. В 2017-2018 годах магнитогорская компания выполняла подготовительные работы для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. После смены руководства региона в марте 2019 года возведение объекта заморозили. Основным владельцем ПО «Монтажник» в тот период выступал сын губернатора Бориса Дубровского Александр Дубровский. Конкурсный управляющий предприятия пытается привлечь обоих к субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» на общую сумму более 930 млн руб.

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