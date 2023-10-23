Опоздавший на самолет житель Янаула «заминировал» самолет из Сочи

Житель Янаула Артур Биганяков, не успевший на регистрацию рейса Сочи-Уфа авиакомпании «Победа», сообщил в полицию о якобы заложенном взрывном устройстве на борту, сообщает telegram-канал Mash Batash. Пытаясь привлечь внимание сотрудников авиакомпании, опоздавший пассажир позвал на помощь, чем привлек внимание сотрудника службы безопасности. Во время разбирательства самолет в Уфу улетел.

После этого мужчина из мести позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело, отмечается, что пассажир не признал вины в преступлении.

Наталья Балыкова

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