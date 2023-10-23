В Новороссийске отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода
Ранним утром в понедельник, 23 октября, в Новороссийске произошло смертельное ДТП. На Анапском шоссе под колеса отечественного автомобиля попал пешеход.
В пресс-службе ГИБДД рассказали, что водитель «ВАЗ 2112» ехал со стороны улицы Индустриальной в сторону Московской. В это время дорогу в неположенном месте перебегал неустановленный пешеход.
В результате столкновения пешеход скончался до приезда медиков. Проводится проверка.
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