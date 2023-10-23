На международной выставке на ВДНХ Удмуртия расскажет об известных людях региона

4 ноября в Москве на территории ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия», на которой о своих достижениях в различных отраслях расскажут все регионы страны, в том числе и Удмуртия. Концепция стенда «Мы из Удмуртии!» выстраивается вокруг самых значимых людей республики. Об этом на аппаратном совещании 23 октября сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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Выставка будет работать с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Участие примут как федеральные органы исполнительной власти и крупные корпорации, так и общественные организации и зарубежные страны. Предусмотрены культурно-развлекательные, образовательные и деловые программы, а также мероприятия для детей. По ВДНХ будет проходить шесть экскурсионных тематических маршрутов. Главная суть выставки — рассказать об уникальности каждого региона.

Удмуртия продемонстрирует свои достижения в промышленности, ИТ-отрасли, оборонном производстве и сельском хозяйств, представит успехи в спорте, туризме и бизнесе, а также расскажет об особенностях национальной культуры.

У гостей будет возможность собрать автомат Калашникова, посидеть на раритетном мотоцикле «ИЖ», попробовать национальные блюда и многое другое. Посетители смогут познакомиться с людьми, которые символизируют Удмуртию, среди которых конструктор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», лауреат конкурса «Инженер года» Никита Пальянов, заслуженный фермер Александр Корепанов, многодетная семья Вотинцевых, основавшая сеть «Перепечкин», а также удмуртский Дед Мороз — Тол Бабай. Встречать гостей будут «Бабушки из Бураново» и трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр и чемпион мира, лыжник Максим Вылегжанин.

«Кроме того, в рамках форума пройдут дни регионов. Нашу республику будут презентовать 5 декабря, поэтому прошу еще раз отработать возможность участия в выставке, в первую очередь с крупными компаниями, которые могут представить нашу республику»,— обратился председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов к руководителям органов власти в ходе аппаратного совещания 23 октября.

5 декабря Удмуртия будет презентовать свои достижения, гастрономические и музыкальные особенности. Масштабная развлекательная программа будет транслироваться онлайн в региональных СМИ.

Вход на выставку свободный. На сайте организаторов можно проголосовать за достижения Удмуртии или других российских регионов.