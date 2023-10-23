На Кубани прогнозируют до 28 градусов тепла
В Краснодарском крае 23 октября ожидается до +26…+28°, что превышает норму. Об этом сообщил в Telegram ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Фото: пресс-служба мэрии Сочи
По его словам, основная зона облаков и дождей пройдет мимо региона, а поступление очень теплого воздуха, напротив, продолжится. Из-за этого температурный фон на 7–8° превысит норму климата и приблизится к рекордно высоким отметкам.
«Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что около нормы»,— отметил Михаил Леус.
При этом уже во вторник на Кубани ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура опустится до +19…+21°.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram