Мэр Учалов ушел в отставку

Мэр Учалов Ильмир Газизов, занимавший должность с 2020 года, сложил свои полномочия по собственному желанию, сообщил он в соцсетях.

«За период работы реализовано много проектов в различных направлениях деятельности города. Благодарю депутатский корпус городского поселения, всех руководителей и жителей города за доверие»,— написал он, добавив, что благодарит за совместную работу главу Учалинского района Руслана Гилязитдинова и его сотрудников.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в администрации города, исполняющим обязанности главы города назначена заместитель руководителя администрации по социальным и кадровым вопросам Миляуша Астанова. Конкурс на замещение должности состоится в конце ноября.

Ильмир Газизов родился в 1985 году. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «финансы и кредит». В 2008-2012 годах работал на различных должностях в АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». В 2012-2014 годах возглавлял учалинские филиалы Мособлбанка и Инвесткапиталбанка. С 2018 по 2020 годы руководил ООО «Башстройком», был депутатом райсовета.

Венера Хисамова

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